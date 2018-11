Freiberg/Fußball Endlich ein Dreier gegen ein Kellerkind?

Die Schwäche gegen solche Teams hängt in Gehrmanns Augen mit zwei Faktoren zusammen: Zum einen ist es kein Geheimnis, dass die Freiberger Offensive gut besetzt ist. Marcel Sökler zum Beispiel ist ja nicht umsonst mit zwölf Treffern derzeit einer der beiden Führenden der Torschützenliste. „Da stehen viele Mannschaften natürlich sehr tief. Und gegen einen so kompakten Gegner wie zum Beispiel Backnang am vergangenen Wochenende Tore zu schießen, ist nicht so einfach.“ Doch Ramon Gehrmann kritisiert auch ein wenig die Einstellung seiner Mannschaft in solchen Begegnungen: „Ich versuche immer wieder, den Spielern zu erklären, dass drei Punkte gegen den Tabellenletzten genauso viel wert sind wie ein Sieg gegen die Stuttgarter Kickers. Daher muss man in diesen Spielen genauso viel investieren. Aber es ist schwer, dieses Überlegenheitsgefühl aus den Köpfen herauszubekommen.“