Freiberg/Fußball Ein Knipser – auf und neben dem Platz

Das gilt auch für den nächsten Gegner aus Pforzheim, gegen den der SGV nur einen der vergangenen sechs Vergleiche gewonnen hat. Der Gegner steht mit 14:12-Toren nach zwölf Spieltagen – anders als die Freiberger (26:20) – nicht gerade für Torspektakel. Dank seiner guten Abwehrarbeit hat er dennoch nur zwei Punkte weniger als der SGV auf dem Konto.

Gefragt sein werden also auch wieder die Torjägerqualitäten von Marcel Sökler, der zum zweiten Mal am Wasen unter Vertrag steht. Bereits 2011 und 2012 hatte er für den SGV gestürmt, nach höherklassigen Stationen und einem Kreuzbandriss kam er 2016 wieder zurück – und folgte dem Verein auch hinunter in die Verbandsliga. „Das hätte ich sonst nirgends gemacht. Freiberg liegt mir da aber am Herzen, der Kontakt gerade zu Präsident Emir Cerkez war auch nie abgebrochen“, so Sökler, der bei seiner Rückkehr wieder näher in Richtung seiner Heimat ziehen wollte. So wohnt er nun wieder in Haiterbach bei Nagold und arbeitet seit zwei Jahren im Betrieb seines Vaters als Elektrotechniker. Auch abseits des Platzes könnte man den 27-Jährigen also als „Knipser“ bezeichnen. Ein Knipser, der mit dem Regionalligafußball nicht abgeschlossen hat. „Im Fußball soll man niemals nie sagen. Du spielst ja für den Erfolg, sonst bist du wohl in jeder Sportart fehl am Platz. Wenn ein Angebot kommt, würde ich es mir zumindest anhören.“ Und wer weiß: Vielleicht darf er ja auch mal mit dem SGV in der Regionalliga stürmen. Dazu bräuchte es auch in Zukunft viele Sökler-Tore.