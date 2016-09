Freiberg - Ein „sehr gutes Spiel“, wie Trainer Ramon Gehrmann urteilte, hat der Fußball-Verbandsligist bei Normannia Gmünd mit einem 2:0(0:0)-Sieg beendet. Für den Coach war die damit verbundene Rückkehr an die Tabellenspitze allerdings eher nebensächlich. „Viel wichtiger war, dass wir über 90 Minuten den Kampf angenommen und jetzt den Start mit vier Auswärtsspielen in den ersten fünf Partien gut gemeistert haben“, fand Ramon Gehrmann.

Die erste Halbzeit blieb noch torlos, wobei die Freiberger hier mehr Ballbesitz, in einer Situation in der 25. Minute aber auch großes Glück hatten. In dieser krachte ein Gmünder Schuss an die Unterkante der Latte. „Er war wohl vermeintlich hinter der Linie, aber Schiedsrichter und Assistent haben weiterspielen lassen“, berichtet Gehrmann. Auf der anderen Seite kratzte ein Normannia-Spieler einen Freistoß von Denis Zagaria noch von der Linie.

Nach dem Wechsel war zunächst Gmünd die bessere Mannschaft, die Freiberger brauchten rund zehn Minuten, um wieder in die Partie zu kommen. Nachdem Marco Pischorn einen Kopfball aus nur drei Metern nicht richtig erwischte und das Tor verfehlte, machten die Gäste dann mit einem Doppelschlag den Sieg klar. In der 74. Minute verlängerte Michael Deutsche einen Zagaria-Freistoß auf Spetim Muzliukaj, der sich aus kurzer Distanz nicht mehr lange bitten ließ und das 1:0 für den SGV erzielte. Nur zwei Minuten später sorgten dieselben Akteure für die Entscheidung, diesmal aber in umgekehrter Reihenfolge. Einen Diagonalball in den Strafraum leitete Muzliukaj mit der Hacke weiter auf Deutsche, der die Kugel zum 2:0 in die Maschen jagte. „Sowohl Michael Deutsche als auch Spetim Muzliukaj haben ein sehr gutes Spiel gemacht“, lobte Ramon Gehrmann seine beiden Torschützen, die bereits am vergangenen Mittwoch beim 1:1 bei Olympia Laupheim durch eine Gemeinschaftsproduktion für den Freiberger Treffer gesorgt hatten.

Die letzte Viertelstunde brachten die Gäste dann souverän über die Zeit. Gehrmann wechselte in der Schlussphase noch dreimal, „und die eingewechselten Spieler haben dann ihren Teil dazu beigetragen, dass wir das 2:0 sicher verteidigt haben“, war der SGV-Trainer auch mit seiner Bank zufrieden. Mit elf Punkten ist der SGV jetzt also wieder Tabellenführer – doch das war für Gehrmann ja nur Nebensache.

SGV Freiberg:

Ullrich – Fausel, Pischorn, Bortel – Zagaria (84. Parharidis), Kienast (81. Schlimgen), Ivanusa (55. Zivic), Gentner – Deutsche (88. Heinrich), Schimmel, Muzliukaj.