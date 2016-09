Freiberg - In Anlehnung an die Weisheit über gute Pferde bescheinigte Trainer Ramon Gehrmann seinem SGV Freiberg, wieder mal nur so hoch gesprungen zu sein, wie nötig. Genau genommen hatte der Fußball-Verbandsligist beim 2:1 (1:0) in der dritten Runde des wfv-Pokals gestern Abend gegen Oberligist Neckarsulmer Sport-Union die Latte gestreift und bedenklich ins Wackeln gebracht. „Wir haben es in der zweiten Hälfte spannend gemacht“, räumte Gehrmann ein.

Dabei hatte sein Team eine recht gute erste Halbzeit gespielt. Während die Neckarsulmer „nicht viel wollten“, wie es Gehrmann formulierte, ging der SGV früh auf den Gegner und eroberte sich so immer wieder den Ball. Nur die zwingenden Torchancen waren eher selten. „Man hat uns das Fehlen von Marcel Sökler, der aus wenig meist viel macht, in den vergangenen Spielen angemerkt“, konstatierte Gehrmann. Eine gute Aktion von Michael Deutsche in der elften und ein 15-Meter-Schuss von Sebastian Bortel in der 13. Minute waren zunächst die einzigen nennenswerten Aktionen. Und so mussten die Gäste kräftig mithelfen, damit die Freiberger nach einer knappen halben Stunde in Führung gingen. Spetim Muzliukaj sprintete in einen völlig missglückten Rückpass und hämmerte den Ball aus zehn Meter unhaltbar in die Maschen. So sehr dieser Treffer ein Geschenk der Neckarsulmer war, so verdient war die Pausenführung dennoch.

Nach dem Wechsel hatten die Freiberger zunächst zwei gute Gelegenheiten, für die Vorentscheidung zu sorgen. Zunächst hebelte Bortel mit einem schönen Lupfer auf David Kienast die NSU-Abwehr aus, doch dieser traf den Ball nicht richtig und verfehlte das Tor (50). Und vier Minuten später scheiterte Sven Schimmel nach einem Konter über Denis Zagaria am gegnerischen Keeper.

Doch nun übernahmen die Gäste mehr und mehr das Kommando, die Freiberger bekamen kaum noch Zugriff auf das Spiel. Nach einer Neckarsulmer Ecke landete ein Kopfball zunächst noch am Pfosten, doch der zweite Versuch saß – es stand 1:1 (58.). Kurz darauf hatte der SGV dann viel Glück. Erst ging ein Schuss aus rund zehn Metern an den Pfosten (63.), dann parierte Freibergs Keeper Sven Ullrich einen Schuss aus nur fünf Metern zur Ecke. Nur langsam bekamen die Freiberger wieder Ordnung ins Spiel – und gingen in der 75. Minute erneut in Führung. Sebastian Bortel bekam den Ball nach einer Ecke und zirkelte ihn zum 2:1 ins Netz. „Er war heute einer der Besten und hat sich mit diesem Tor selbst belohnt“, freute sich Ramon Gehrmann. In der Schlussphase drückten die Neckarsulmer den SGV zwar nochmal hinten rein, wirklich große Chancen erspielten sie sich aber nicht mehr. Es blieb beim 2:1, über das sich Gehrmann zwar freute, „aber spielerisch bin ich heute nicht richtig zufrieden“. Die Siegesfeier heute Abend muss übrigens Co-Trainer Christian Werner zahlen, als Strafe dafür, dass er beim Spiel gegen Löchgau vom Schiedsrichter auf die Tribüne verbannt worden war – aus seiner Sicht eine „eklatante Fehlentscheidung“.

SGV Freiberg:

Ullrich – Gentner, Fausel, Pischorn, Schimmel – Zagaria, Bortel,Kienast (78. Schlimgen), Deutsche (84. Jelic) – Ivanusa (46. Heinrich), Muzliukaj (46. Zivic).