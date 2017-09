Freiberg/Fußball Der Spitzenreiter ist im Anmarsch

SGV-Trainer Ramon Gehrmann sieht sein Team in einer ungewohnten Situation: „Das ist eines der Spiele, in denen wir nur gewinnen können. Nöttingen ist der große Favorit, und jeder erwartet, dass sie gegen uns gewinnen. Aber wir haben uns als Underdog eigentlich immer gut aus der Affäre gezogen. Und wir haben den FC Nöttingen in der Vergangenheit schon mehrfach geschlagen.“

Die Stärke der Nöttinger liegt vor allem in der Offensive. Allein Ernesto de Santis hat bereits siebenmal getroffen und führt damit die Torschützenliste der Liga an. Insgesamt hat der Spitzenreiter schon 20 Treffer auf dem Konto – doppelt so viele wie der SGV Freiberg. Und mit nur sechs Gegentoren gehört auch die Nöttinger Defensive zu den sichersten der Oberliga. „Sie haben vorne so viel Qualität und Tempo, dass sie mit sehr wenig Risiko sehr gefährlich sein können“, warnt Ramon Gehrmann. Hinzu komme die enorme Erfahrung des Tabellenführers. „Sie haben vergangene Saison zwei Ligen über uns gespielt und waren es gewohnt, jede Woche gegen sehr starke Gegner Top-Leistung bringen zu müssen. Das war bei uns nicht der Fall.“