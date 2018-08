Freiberg/Fußball Der SGV möchte wieder vorne mitmischen

Freiberg - Auf Tabellenplatz drei – nur einen Rang hinter der Aufstiegsrelegation – beendete der SGV Freiberg die vergangene Saison der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg. In der neuen Spielzeit möchte der Verein nun „besser abschneiden als im Vorjahr“, macht Trainer Ramon Gehrmann klar. Klingt, als hätten sich die Freiberger den Aufstieg oder die Relegation auf die Fahne geschrieben. Doch Gehrmann lässt Spielraum für Interpretation: „Für uns kann das auch heißen, mehr Punkte als in der Vorsaison zu sammeln.“ 63 waren das am Saisonende. Dass acht Zähler auf Rang zwei fehlten, lag mit an den reihenweise teils klar verlorenen Derbys gegen die TSG Backnang und den FSV 08 Bissingen. „Das ist mir noch immer unerklärlich“, blickt der Freiberger Coach unter anderem auf die 1:5- und 1:6-Niederlagen zurück. In der anstehenden Saison geht es ihm deshalb um „mehr Konstanz“, die sein Team an den Tag legen soll.