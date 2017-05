Freiberg/Fußball Der SGV ist Meister

Und vorne erwiesen sich seine Mannen schnell als treffsicher. Bereits in der achten Minute knallte Savino Marotta nach einer flachen Hereingabe von Marcel Sökler den Ball zur Führung unter die Latte. Zehn Minuten später war es Spetim Muzliukaj, der nach einer Flanke von Thomas Genter zum Flugkopfball ansetzte, und im Tiefflug ins kurze Eck einnetzte.

Auch mit dem 2:0 im Rücken war Freiberg dominant, während Sindelfingen auf Konter lauerte. Das 3:0 erzielte Marcel Sökler wenige Minuten nach dem Seitenwechsel. Bei einem Abpraller war er per Kopf zur Stelle und sorgte für die Entscheidung. Der eingewechselte A-Jugendliche Pascal Seil, bei dem sich „andeutet, dass er für nächste Saison auf einem guten Weg in die Stammelf ist“, so Gehrmann, traf zudem die Querlatte.

Wie ein eigener Treffer wurde 20 Minuten vor Schluss dann die Kunde bejubelt, dass die TSG Backnang beim abstiegsbedrohten TSV Berg 0:2 zurückliegt. Am Ende stand es gar 0:3 – und der SGV Freiberg durfte sich in der Verbandsliga zum dritten Mal nach 2001 und 2012 Meister nennen. In Anbetracht dessen, dass der SGV zehn Auswechselspieler dabei hatte, war der Feiertross entsprechend groß. „Wenn wir wirklich Meister werden sollten, sollen auch alle dabei sein“, so Gehrmann. Dieser Plan ist nun einer von vielen in dieser Spielzeit, der aufgegangen ist.

SGV Freiberg:

Bromma – Schlimgen, Pischorn (74. Reyinger), Fausel, Gentner – Zagaria – Bortel, Muzliukaj, Kienast (70. Coppola) – Marotta (62. Seil), Sökler (79. Ivanusa).