Freiberg/Fußball Der SGV ist klarer Favorit gegen den SV Linx

Doch der Schwung der Gäste aus der vergangenen Aufstiegssaison dürfte mittlerweile verflogen sein, nun steht die reine Qualität der Linxer auf dem Platz. Und da findet sich der fünftplatzierte SGV auf dem Papier weit über den Badenern. „Wir sollten beginnen, solche Spiele wie jedes andere anzunehmen. Die drei Punkte sind genauso viel wert“, weiß Gehrmann. Hierfür kehrt Marco Pischorn in den Freiberger Kader zurück, Hakan Kutlu (muskuläre Probleme) bleibt hingegen fraglich, Denis Latifovic (Knochenödem) fällt aus. Bittere Nachrichten gibt’s von Niklas Pollex, der trotz gerissenem, aber konservativ behandeltem Kreuzband sechs Partien für die Freiberger absolvierte: Bänder und Meniskus im lädierten Knie sind gerissen, die Operation ist nun unumgänglich und eine Ausfallzeit von rund acht Monaten sind eingeplant. „Ansonsten macht es gerade Spaß, jeder muss sich aufgrund der breiten Qualität strecken, um in der ersten Elf zu sein“, so der Trainer. Und damit ist alles bereit für drei Punkte und den gar möglichen Sturm auf die Tabellenspitze.