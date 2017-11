Freiberg/Fußball Der SGV ist heiß aufs Derby

Freiberg - Vergangene Saison stiegen der SGV Freiberg und die TSG Backnang gemeinsam in die Fußball-Oberliga auf. Die Freiberger als überlegener Verbandsligameister, die Backnanger über die Relegation. „Aber die Begegnung in Backnang haben wir verloren. Das war eine von nur zwei Niederlagen in der gesamten Saison“, erinnert sich Trainer Ramon Gehrmann zurück. Daher hat seine Mannschaft mit der TSG noch eine Rechnung offen. „Zumindest die Spieler, die damals dabei waren. Aber auf jeden Fall sind alle heiß auf das Derby“, betont der Coach.