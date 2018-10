Freiberg/Fußball Der SGV Freiberg will wieder Ansprüche anmelden

Sieben Mal in Folge haben die Kickers zuletzt gewonnen, die Freiberger siebenmal in Folge nicht verloren. Genauer gesagt gab es fünf Siege und zwei Unentschieden. „Wir haben uns zuletzt Schritt für Schritt nach vorne gearbeitet. Jetzt wollen wir wieder unsere Ansprüche anmelden auf die Tabellenspitze. Ein Sieg gegen die Kickers wäre da ein echtes Ausrufezeichen“, sagt Ramon Gehrmann, der jedoch weiß, wie gut besetzt die Kickers-Mannschaft ist. „Die Kickers haben Spieler in der Mannschaft, die bei keinem anderen Verein in der Oberliga spielen würden, sondern nur dort sind, weil es die Stuttgarter Kickers sind. Von den Einzelspielern her ist die Mannschaft klar die best besetzte in der Liga“, so der Freiberger Trainer. Und das zeigt sich unter anderem in der Abwehr.