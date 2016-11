Einen tristen Novemberkick erlebten die gut 200 Zuschauer am Samstagnachmittag im Freiberger Wasenstadion, als der SGV Freiberg einen glücklichen 1:0 (1:0)-Sieg über die Spfr. Schwäbisch Hall errang. Glücklich war der Erfolg deshalb, weil die müden Pokalhelden nur in der ersten Halbzeit etwas mehr vom Spiel hatten. In der zweiten Halbzeit taten sich die Hausherren dann ziemlich schwer.

Bereits in der fünften Minute hatte Spetim Muzliukaj den Führungstreffer auf dem Fuß. Sein Schuss aus kurzer Distanz ging jedoch über das Tor. Nur eine Minute später verfehlte Marcel Sökler den Kasten nach einem Zuspiel von Marco Pischorn dann um Zentimeter. Für lange Zeit waren dies die besten Gelegenheiten der Gastgeber. Zwar hatte der SGV in der ersten Halbzeit deutlich mehr Ballbesitz als die Haller, etwas Zwingendes gelang ihnen aber erst einmal nicht mehr. Stattdessen gab es viel Geplänkel im Mittelfeld. Angriffsversuche scheiterten häufig an zu langen oder ungenauen Pässen. Trotz zweier trainingsfreier Tage wirkten die Freiberger Spieler nach der Pokalsensation vom Dienstag erschöpft. Zudem schien ihnen das schlechte Wetter auf die Stimmung geschlagen zu haben. So trüb das Wetter war, so unansehnlich entwickelte sich die Partie. So fiel das 1:0 sprichwörtlich aus dem Nichts.

Thomas Gentner legte auf Michael Deutsche auf, der in der 28. Minute die Freiberger Führung erzielte. Die Hoffnung, damit sei der Knoten geplatzt, erfüllte sich nicht. In der 32. Minute kam Schwäbisch Hall durch den Ex-Freiberger Bastian Joas zur ersten Torchance. SGV-Schlussmann Thomas Bromma parierte jedoch souverän. Bis zum Pausenpfiff kam keine der beiden Mannschaften zu weiteren Chancen. Mit Beginn der zweiten Halbzeit wurden die Gäste dann sehr viel mutiger. Zwar sorgte auch bei ihnen mehrere Fehlpässe dafür, dass mancher Angriffsversuch letztlich harmlos verlief, Serdal Kolak kam jedoch zweimal gefährlich vor das Freiberger Tor. Sowohl in der 55. als auch in der 60. Minute scheiterte er nur knapp. In einem nach wie vor eher schwachen Spiel war Hall nun die etwas wachere Mannschaft. Mitte der zweiten Hälfte brachte Jannik Dannhäußer einen starken Schuss auf das Tor von Thomas Bromma, der jedoch parieren konnte. Auf der anderen Seite kam Freiberg nur selten zu guten Gelegenheiten. In der 81. Minute brachte Genter einen Freistoß in die Mitte, David Kienast traf jedoch nur das Außennetz. Bis kurz vor Schluss mussten die Freiberger schließlich um die drei Punkte bangen. Erst, als der SGV in der dritten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zugesprochen bekamen, war der Sieg besiegelt. Denn obwohl Halls Keeper Jonas Wieszt keine Mühe hatte, den schwach geschossenen Strafstoß von Marcel Ivanusa abzuwehren, war die Begegnung nach dieser Aktion zu Ende. SGV-Coach Ramon Gehrmann war sichtlich erleichtert über den Sieg seiner Mannschaft.

„Die erste Halbzeit war trotz allem noch okay, in der zweiten Hälfte hatten wir Glück, dass wir nicht drei oder vier Tore kassiert haben. Das war ein glücklicher Sieg“, meinte er. „Die Körperspannung hat bei meinem Team gefehlt“, resümierte Gehrmann, der mit der gezeigten Leistung nicht zufrieden sein konnte. „Schwäbisch Hall hat Qualitäten in der Offensive. Ich bin froh, dass es gut für uns ausgegangen ist. Das Spiel zeigt, dass die Verbandsliga kein Selbstläufer ist“, meinte der Freiberger Trainer abschließend. SGV Freiberg:

Bromma – Fausel, Zagaria, Pischorn – Gentner, Kienast, Bortel (58. Zivic), Schlimgen, Deutsche (58. Ivanusa) – Sökler (86. Jelic), Muzliukaj (70. Parharidis).