Freiberg/Fußball Der SGV Freiberg setzt seine Erfolgsserie fort

Doch ganz so einfach gestaltete es sich für den favorisierten SGV nicht, der Gastgeber agierte vor allem in der ersten Halbzeit bemüht, aber zu behäbig in der Offensive. „Wir haben uns dem Gegner etwas angepasst“, sagte SGV-Stürmer Marcel Sökler nach der Partie, in der der Toptorjäger ohne eigenen Treffer blieb. „Aber das hat Linx auch gut gemacht. Da tun wir uns generell schwer, vielleicht auch wegen unserer Serie.“ Diese haben die Freiberger mit dem Sieg dennoch weiter ausgebaut, in nunmehr zehn Spielen in Folge sind die Blauhemden ungeschlagen – auch wenn nicht viel Freiberg in den ersten 45 Minuten steckte. „Aber wir haben auch nicht viel zugelassen“, merkte Sökler an. Nach mehreren Versuchen aus der Distanz, allen voran um Aktivposten Mert Tasdelen, der zudem plötzlich vor Gästetorspieler Norman Riedinger auftauchte (20.) und gleich doppelt am Keeper scheiterte, ließ der SGV Freiberg eine Riesenchance der Gäste kurz vor der Pause zu: Wacim Tine flankte von linksaußen in die Mitte, wo Adrian Vollmer direkt vor Freibergs Schlussmann Thomas Bromma die Chance zur Führung der Gäste hatte, doch Bromma hielt die Gastgeber glänzend in der Partie.