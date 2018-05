Freiberg/Fußball Der SGV Freiberg mit „hundsmiserablem Auftritt“

Nach dem Ausfall von Denis Zagaria stellte der SGV von Dreier- auf Viererkette um. Der eigentlich für die rechte Seite vorgesehene Sven Schimmel verletzte sich dann auch noch beim Aufwärmen, wodurch Morgan Faßbender in die Startelf rutschte. Die Umstellung merkte man im Spiel deutlich. „Wir waren hinten einfach nicht so sicher wie im bisherigen Verlauf der Rückrunde. Und nach vorne haben wir auch nicht viel zustande gebracht“, monierte Gehrmann. Und so kamen die abstiegsbedrohten Spielberger zu einigen Torchancen. „Eine richtig gute Mannschaft hätte uns da vier oder fünf Treffer eingeschenkt.“ Das entscheidende Gegentor in der Nachspielzeit der ersten Hälfte empfand Gehrmann dann aber als „unglücklich“. Zunächst wurde dem SGV eine Riesenchance wegen angeblicher Abseitsstellung von Hakan Kutlu abgepfiffen. „Das war niemals Abseits, ich stand genau auf der Höhe“, sagte Ramon Gehrmann kopfschüttelnd. Im Gegenzug kam dann ein Spielberger Schuss aufs Tor von Pascal Nagel. „Wir haben auf dem Trainingsplatz gespielt, weil man in Spielberg meinte, kurz vor Saisonende den Platz im Stadion neu einsähen zu müssen. Der Ball ist blöd aufgesprungen, wodurch Nagel ihn nur abklatsche konnte“, beschrieb Gehrmann die Szene. Per Abstauber fiel das Tor des Tages.