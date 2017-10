Freiberg/Fußball Der SGV Freiberg hat zwei harte Kaliber vor der Brust

Freiberg - Rund drei Wochen ist es her, dass der SGV Freiberg den FV Ravensburg im Achtelfinale des Verbandspokals zu Gast hatte. Mit 3:1 schlugen die Wasenkicker den Gast damals und beförderten ihn damit aus dem Pokalwettbewerb. „Jetzt wollen sie sicherlich was gutmachen“, glaubt SGV-Trainer Ramon Gehrmann vor dem Ligaduell am Samstag. Um 15.30 Uhr muss sein Team in Ravensburg antreten. Bange ist Gehrmann davor jedoch nicht. „Wir haben sechs unserer vergangenen sieben Pflichtspiele gewonnen. Wir sind gut drauf“, sagt der Freiberger Coach, fügt an: „Wir wissen aber, was uns erwartet. Wir werden einen sehr guten Tag brauchen. Denn Ravensburg schielt als Tabellensiebter nach wie vor in Richtung Aufstieg.“