Der SGV Freiberg hat die Hallenfußballgala im Sindelfinger Glaspalast gewonnen. Der Verbandsligist und Vorjahresfinalist war für die Hauptrunde am Freitag gesetzt und gewann die ersten drei von vier Gruppenspielen souverän. Zum Auftakt sprang gegen den SSV Ettlingen ein 2:1 heraus. Gegen den TSV Waldenbuch war das Team von Trainer Ramon Gehrmann dann beim 3:1 ein wenig mehr in Torlaune. Mit dem 2:0 gegen Vorjahressieger SV Böblingen war die Endrunde bereits sicher erreicht. Im letzten Gruppenspiel unterlagen die Freiberger, die mit Anthony Coppola und Savino Marotta zwei ihrer drei Winterneuzugänge dabei hatten, überraschend 1:3 gegen den Bezirksligisten SGM TT Göppingen. Als Gruppenzweiter reichte es aber dennoch zum Einzug in die Endrunde. Hier marschierte der SGV heute Abend durch und siegte schließlich im Finale mit 1:0 gegen den SKV Rutesheim. Marcel Sökler wurde zudem als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet. Ein ausführlicher Bericht folgt in der Dienstagsausgabe der Marbacher Zeitung.