Freiberg/Fußball Der Joker rettet einen glücklichen Freiberger Sieg

In Albstadt versäumte es der Tabellenführer am Samstagmittag jedoch erstmal, in Führung zu gehen. Stattdessen verlor man in der 15. Minute einen Zweikampf und musste zuschauen, wie Pietro Fiorenza das 1:0 für die Hausherren markierte. „Das haben wir nicht gut gemacht“, meinte Gehrmann. Sein Team blieb aber dran. Sebastian Bortel war es dann, der in der 25. Minute für den Ausgleich sorgte. Nach einer Spielverlagerung und der danach folgenden Flanke von Sven Schimmel stand Bortel goldrichtig und köpfte zum 1:1 ein.

In der Folge hatten beide Teams Möglichkeiten, bis zur Pause, beziehungweise eher gesagt bis zur 59. Minute, blieb es jedoch beim Unentschieden. In besagter 59. Minute hatten die Freiberger dann einen Eckball. Durch diesen entstand eine Chance, bei dem der Albstädter Keeper den Ball gerade noch abwehren konnte, Clemens Schlimgen war jedoch zur Stelle und donnerte das Leder aus dem Rückraum flach zum 2:1 ins lange Eck. „Damit waren wir obenauf. Aber dann gestatten wir dem Gegner durch einen individuellen Fehler wieder ins Spiel zu kommen“, ärgerte sich Ramon Gehrmann später. Denis Zagaria wollte dabei einen langen Ball in der 63. Minute aus der Luft holen, wurde jedoch von Pietro Fiorenza angelaufen und verlor den Ball. Ein Pass, ein Schuss – und das 2:2 von Felix Loch mischte die Karten neu.