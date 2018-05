Freiberg/Fußball Der Aufstiegs-Zug ist wohl abgefahren

Freiberg - Zwei Spiele hat Fußball-Oberligist SGV Freiberg in dieser Saison noch zu absolvieren. Doch die durch die peinliche 1:6-Klatsche in Bissingen ohnehin stark geschrumpften Chancen auf Platz zwei und damit die Aufstiegsrelegation scheinen sich bereits endgültig verflüchtigt zu haben. Denn der Tabellenzweite FC 08 Villingen absolvierte sein Auswärtsspiel bei der Neckarsulmer Sport-Union bereits am Mittwochabend und gewann mit 1:0. Damit liegen die Villinger jetzt fünf Punkte vor dem SGV, die Freiberger können noch maximal sechs Zähler holen – und der FC 08 spielt am letzten Spieltag zu Hause gegen Schlusslicht TSG Weinheim. Da die Freiberger auch beim Torverhältnis deutlich schlechter sind, müsste Villingen also verlieren, was höchst unwahrscheinlich ist.