Freiberg/Fußball Dem SGV Freiberg fehlt die Leichtigkeit

Eine Woche nach der Derby-Niederlage in Löchgau ist der SGV Freiberg zurück in der Spur. Zumindest, was das Ergebnis betrifft, denn man gewann mit 3:2. Gegen das Verbandsliga-Schlusslicht Olympia Laupheim tat sich der Spitzenreiter aber, ähnlich wie im Hinspiel, phasenweise sehr schwer.

In der ersten Viertelstunde agierte fast ausschließlich der SGV. Laupheim verhielt sich zunächst abwartend und stand sehr tief. So kamen die Freiberger nur zu zwei guten Gelegenheiten, obwohl sie in der Anfangsphase ein klares spielerisches Übergewicht hatten. In der achten Minute scheiterte Marcel Sökler an Gäste-Schlussmann Julius Lense. Acht Minuten später traf Marco Pischorn per Kopf nur die Latte. Nach knapp 20 Minuten begann Olympia Laupheim, die rein defensive Spielweise aufzugeben. Das eröffnete dem SGV Freiberg Räume im Angriff. So traf David Kienast in der 22. Minute aus 14 Metern zum 1:0. Torhüter Lense war machtlos. Wer auf Freiberger Seite nun gehofft hatte, dass damit der Knoten geplatzt war, sah sich getäuscht. Die Gäste kamen nun immer häufiger vor das Tor von Thomas Bromma. Scheiterte Philipp Fischer in der 29. Minute noch knapp, verwandelte Arne Kittel in der 32. Minute eine Hereingabe per Kopf zum 1:1-Ausgleich.