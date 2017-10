Freiberg/Fußball Auswärtssieg mit Hindernis

Dabei begann die Partie nicht so erfreulich: Marco Pischorn bekam einen Schlag aufs Knie und musste nach einer Viertelstunde schon raus. „Ich hoffe, dass er für das Derby gegen Bissingen nächsten Samstag wieder fit ist“, sagt Gehrmann, dessen Team zunächst vor allem gut verteidigte. „Wir spielen derzeit sehr pragmatisch und effektiv“, erklärt der Coach. „Zudem funktioniert die Achse Thomas Gentner – Marcel Sökler ähnlich gut wie einst bei Manfred Kaltz und Horst Hrubesch.“ In der 24. Minute verwertete Sökler eine Flanke von Gentner per Kopf zur Führung. Ein Doppelschlag brachte dann die Vorentscheidung. Zunächst erzielte Hakan Kutlu in der von ihm gewohnten Art das 2:0, als er von rechts nach innen zog und aus etwa 18 Metern mit links ins lange Eck traf (32.). Und nur eine Minute später leistete Marcel Sökler die Vorarbeit für das 3:0, das Julian Schiffmann per Kopf erzielte. Sökler war es dann, der in der 77. Minute nach einem Konter den Schlusspunkt zum 4:0 setzte. „Dabei hat er den Ball gar nicht richtig getroffen. Aber es läuft bei ihm im Moment einfach“, so Ramon Gehrmann. Einziger Wermutstropfen war noch die gelb-rote Karte für Hakan Kutlu, der damit im Derby gegen Bissingen gesperrt ist. SGV Freiberg:

Nagel – Zagaria, Fausel, Pischorn (15. Bauscher) – Marotta (77. Tasdelen), Kröner, Fossi, Gentner – Kutlu, Schiffmann (60. Schlimgen), Sökler (85. Pollex).