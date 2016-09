Freiberg - Vier Aufstiege in zehn Jahren hat der TSV Ilshofen hingelegt, langfristig wolle der derzeitige Fußball-Verbandsligist in die Regionalliga, weiß Ramon Gehrmann. Der Trainer des SGV Freiberg muss am Samstag (14 Uhr) mit seiner Mannschaft in Ilshofen antreten. „Sie haben mehrere Spieler vom Oberligisten Hollenbach geholt, die man dort gerne behalten hätte. Die finanzielle Mittel in Ilshofen sind also vorhanden. Die Mannschaft hat viel individuelle Qualität und kann ein hohes Tempo gehen“, warnt Gehrmann. Andererseits habe der TSV Ilshofen erst acht Punkte. „Sie haben zwar noch ein Spiel weniger, das aber gegen den Tabellenzweiten Essingen. Sie können natürlich auch rechnen. Wenn sie das Nachholspiel und gegen uns gewinnen, sind sie vorne dabei. Verlieren sie beide Spiele, müssen sie diese Saison kleinere Brötchen backen“, sieht der Freiberger Coach den TSV Ilshofen unter Zugzwang.

Für seine Mannschaft sei das aber letztlich egal. Gedankenspiele in die Richtung, dass ein Remis dem Tabellenführer schon helfen würde, schiebt Gehrmann weit von sich: „Wir können gar nicht auf Unentschieden spielen. Wann immer wir das versucht haben, hat es unserem Spiel nicht gut getan.“ Man werde sich auf die eigenen Stärken konzentrieren. Schließlich habe seine Mannschaft zuletzt beim 3:0 gegen Albstadt das erste Mal in dieser Saison über 90 Minuten überzeugt und könne daher selbstbewusst nach Ilshofen fahren, betont der SGV-Trainer, dessen größtes Problem im Vorfeld die Aufstellung werden könnte: „Es ist gut möglich, dass der komplette Kader zur Verfügung steht. Es gibt viele Spieler, die durch ihre Leistungen Ansprüche angemeldet haben. Ich habe also die Qual der Wahl – aber es gibt Schlimmeres.“