Freiberg/Fußball Auf keinen Fall soll der Schlendrian einziehen

Als souveräner Tabellenführer der Verbandsliga will sich der SGV natürlich auch nicht blamieren. Neun Punkte Vorsprung hat sich das Team bis zur Winterpause erarbeitet. 13 Siege, vier Unentschieden und keine einzige Niederlage sind eine beeindruckende Bilanz. Der SGV hat die meisten Tore geschossen und die wenigsten kassiert. Zudem hat man im wfv-Pokal Drittligist Sonnenhof Großaspach aus dem Wettbewerb geworfen und dadurch weiterhin die Chance, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Dementsprechend fällt die Winteranalyse von Trainer Ramon Gehrmann auch fast durchweg positiv aus.Gehrmann absolviert ja seit dem Sommer den Lehrgang zum Fußballlehrer und war daher häufig im Training unter der Woche nicht anwesend. „Die Tatsache, dass wir sehr schnell eine gute Aufteilung gefunden haben, war daher sehr wichtig. MitCo-Trainer Christian Werner, den Kapitänen und spielenden Co-Trainern haben wir ein Team, das sehr gut funktioniert. Das hatte ich mir schwieriger vorgestellt.“ Zudem sei die Mannschaft ja in der Vorsaison hinter den eigenen Ansprüchen geblieben und wolle dies jetzt wieder gutmachen. All dies sei die Basis für den sportlichen Erfolg, findet Gehrmann. „Wir hatten ein paarmal richtig viel Glück. In der Einzelanalyse gibt es bestimmt sieben Spiele, die mir gar nicht gefallen haben. Das ist dann meist eine Frage der Motivation. Wenn die Mannschaft nicht hundert Prozent abruft, dann gewinnt man auch in der Verbandsliga nicht.“Hier ist die Analyse von Ramon Gehrmann eindeutig: Alle haben sehr gut eingeschlagen. „Sie sind ohne Ausnahme menschlich ein absoluter Volltreffer, das ist die Basis für den Erfolg.“ Die Torhüter Sven Ullrich und Thomas Bromma gehören beide zu den Top-Leuten der Liga, nur neun Gegentore belegen dies. Marco Pischorn, David Kienast, Clemens Schlimgen und Marcel Sökler sind Stammspieler. Lediglich Nico Schürmann kam – auch aus gesundheitlichen Gründen – nicht so häufig zum Zug.Ramon Gehrmanns Wahl zu seinem „Spieler der Hinrunde“ dürfte manchen überraschen: „Für mich ist das Tobias Fausel – nicht zuletzt, weil es ihm viele nicht zugetraut hätten.“ Der Trainer schließt sich selbst da nicht ganz aus. „Ich habe Fausel vor der Saison gesagt, dass er es schwer haben wird, Einsätze zu bekommen. Schließlich haben wir mit Pischorn, Zagaria, Bortel und Reyinger vier weitere hochklassige Alternativen in der Innenverteidigung.“ Doch Fausel habe vom ersten Vorbereitungsspiel an gezeigt, dass er einen Stammplatz haben wolle. „Mittlerweile ist er enorm wichtig für die Mannschaft und deshalb in meinen Augen der Spieler der Hinrunde“, lobt Gehrmann.„Da gibt es keinen Spieler, den ich nennen könnte. Und selbst wenn, würde ich das niemals öffentlich tun“, stellt Ramon Gehrmann klar. Doch eine Sache war für ihn dennoch enttäuschend: „Ich finde es schade, dass in Freiberg nach wie vor relativ wenige Zuschauer ins Stadion kommen. Bei dieser sportlichen Qualität hätten die Mannschaft und auch das Umfeld mehr verdient“, findet der Coach.Für Ramon Gehrmann, der ja erst zu Saisonbeginn nach einem Jahr Pause wieder nach Freiberg gekommen war, war es „ein großer Vorteil, dass beide Seiten – ich als Trainer und das Umfeld mit dem Vorstand, der sportlichen Leitung und den Betreuern – vorher wussten, was uns erwartet.“ Man habe sehr schnell zueinander gefunden. In Verbindung mit einer „sehr lernwilligen und motivierten Mannschaft“ könne man daher das Fazit ziehen: „Es ist für alle Seiten gut gelaufen.“Es war klar, dass es zur Rückrunde wenige personelle Veränderungen geben würde. Michael Deutsche geht für ein Auslandssemester in die USA, Berkan Yürükoglu wechselt nach Neckarrems. Von dort kommen im Gegenzug die Ex-Freiberger Savino Marotta und Fabio Morello zurück. Außerdem kommt Anthony Coppola, der unter anderem für die U23 des 1. FC Heidenheim und der Stuttgarter Kickers gespielt hat, zuletzt aber 16 Monate verletzt war. „Ich wollte ihn schon früher haben, was aber seinerzeit nicht geklappt hat. Jetzt hat er sich bei mir gemeldet, was zeigt, dass der SGV wieder attraktiver geworden ist“, berichtet Ramon Gehrmann. Coppola könne ähnliche Positionen spielen wie Deutsche, sei aber ein etwas anderer Spielertyp, auch aufgrund seiner Größe von 1,86 Meter.

Die größte Gefahr dürfte sein, dass die Meisterschaft für den SGV Freiberg nur noch eine Formsache zu sein scheint und sich dieser Gedanke auch bei der Mannschaft einnistet. „Doch das wissen wir und werden deshalb im Training nochmal eine Schippe drauflegen. Es wird im Trainerteam keinen Schlendrian geben. Und wenn der bei dem einen oder anderen Spieler einzieht, dann haben wir genügend Alternativen“, sagt Ramon Gehrmann. Doch ernsthafte Sorgen macht er sich in dieser Richtung eigentlich nicht, „weil ich mich auf den Charakter dieser Mannschaft verlassen kann“.