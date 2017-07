Freiberg - Der kurzzeitige Ausflug in die Verbandsliga wird bei den Fußballern des SGV Freiberg wohl als „Ausrutscher“ in die Annalen eingehen – zu souverän trat der Verein nach dem Abstieg in dieser Spielklasse auf. Dank der frühzeitig gesicherten Meisterschaft ist der SGV nach einer Saison zurück in der Oberliga. Der Liga, der er seit 2001 fast ununterbrochen angehört. Freiberg ist also kein Aufsteiger, der sich zurechtfinden muss. Im Gegenteil: Von Mitstreitern wird der SGV als ein Kandidat auf die vorderen Plätze gehandelt.