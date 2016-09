Freiberg/Benningen - Ein 52-jähriger Motorradfahrer und seine 51-jährige Sozia sind bei einem Unfall am Freitag, kurz vor Mitternacht, auf der Landesstraße 1138 in Freiberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hat ein 42-jähriger Sprinter-Fahrer von der Steinheimer Straße nach links auf die Landesstraße 1138 in Richtung Benningen abbiegen wollen. Hierbei gewährte er einem aus Richtung Benningen kommenden Pkw-Führer zunächst die Vorfahrt, danach fuhr er an, übersah jedoch das hinter dem Pkw fahrenden Motorrad. Durch die Kollision wurde das Zweirad umgestoßen, Fahrer und Sozia schlitterten mit dem Motorrad über die Fahrbahn und kamen im Grünstreifen zum Liegen. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 15 000 Euro.