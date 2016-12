Paris - Die französische Schauspielerin Claude Gensac, bekannt als Partnerin von Louis de Funès' in den "Gendarme"-Filmen, ist tot. "In Claude Gensac verschwindet ein lächelndes Gesicht des französischen Kinos", teilte Frankreichs Staatspräsident François Hollande mit. Gensac starb in der Nacht zum Dienstag im Alter von 89 Jahren. "Sie hat bis zum Ende gedreht", sagte ihr Sohn Frédéric Chemin der französischen Nachrichtenagentur AFP.