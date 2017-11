Paris - Frankreich setzt auf eine Lösung der politischen Krise in Deutschland. "Eine jegliche Fragilität Deutschlands könnte ein harter Schlag für unsere europäischen Pläne und auch für Frankreich sein", sagte der französische Regierungssprecher Christophe Castaner. Frankreich könne in keiner Weise Interesse an einer Destabilisierung des europäischen Partners haben. "Wir sind zuversichtlich (...), dass eine Lösung gefunden werden kann", sagte Castaner, der als Vertrauter von Präsident Emmanuel Macron gilt.