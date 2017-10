Paris - Die französische Filmschauspielerin Danielle Darrieux ist tot. Sie starb bereits am Dienstag im Alter von 100 Jahren, wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf ihren Lebensgefährten berichtet. Mit Filmen wie "Der Reigen" und "Madame de..." wurde sie in den 50er Jahren ein internationaler Filmstar. Noch bis vor wenigen Jahren stand Darrieux vor der Kamera. Sie war etwa in "8 Frauen" zu sehen.