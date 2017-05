Paris - In Frankreich hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt zum Jahresauftakt überraschend entspannt. Im ersten Quartal sei die Erwerbslosenquote auf 9,6 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt Insee in Paris mit. Damit erreichte sie den niedrigsten Stand seit dem ersten Jahresviertel 2012. Volkswirte zeigten sich von der positiven Entwicklung auf dem französischen Arbeitsmarkt überrascht. Die französische Wirtschaft ist auf Wachstumskurs, wobei das Tempo allerdings geringer ist als in anderen Euroländern.