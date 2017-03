Paris - Trotz einer Vorladung durch Ermittlungsrichter hält der französische Konservative François Fillon an seiner Kandidatur für die Präsidentenwahl fest. Bei dem Richtertermin am 15. März soll in der Affäre um den Verdacht einer Scheinbeschäftigung seiner Frau ein Verfahren gegen den Konservativen eingeleitet werden. Das sei seinem Anwalt mitgeteilt worden, sagte der 62-Jährige in Paris. Damit würde Fillon offiziell als Beschuldigter eingestuft. Er werde seine Kandidatur aber nicht zurückziehen: "Ich werde nicht nachgeben", betonte er.