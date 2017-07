Hyères - Wegen eines Waldbrandes in Südfrankreich sind in der Nacht mindestens 10 000 Bewohner und Touristen in Sicherheit gebracht worden. Menschen mussten Häuser und Campingplätze verlassen. Das Feuer dehnte sich auf einer Fläche von rund 600 Hektar in der Nähe von Bormes-les-Mimosas aus, berichtet der Nachrichtensender Franceinfo. Der Ort liegt nahe der Küste zwischen Hyères und dem Luxus-Badeort St. Tropez. Menschen kamen nicht zu Schaden.