Förderverein Urmenschmuseum Veranstaltungen gehören beinahe zur Routine

Neu war in diesem Jahr der Ausflug ins Lonetal und in den Archäopark Niederstotzigen, der gemeinsam mit dem Albverein Steinheim durchgeführt wurde. Für dieses Jahr plant der Verein als Besonderheit noch einen Vortrag mit Jordi Serangeli, der als Grabungsleiter die Schöninger Speere mit entdeckt hat. Sie sind ungefähr so alt wie der Steinheimer Urmensch. Zum festen Programm hingegen gehören gegenseitige Besuche mit dem Verein Homo heidelbergensis aus Mauer. Auch die häufige Erwähnung des Vereins in der lokalen Presse und die vielfältige Nutzung der Website führte die Vorsitzende in ihrer Bilanz als positives Moment an. Sie wird ständig aktuell gehalten und punktet unter anderem mit interessanten Beiträgen aus der Welt der Urmenschen, die ein Journalist, der auch in der Stuttgarter Zeitung schreibt, speziell anfertigt. Der Verein hat noch eine besondere Anstrengung unternommen, um bis zum 50. Geburtstag im Jahr 2018 die Attraktivität des Museums zu erhöhen. Dank einer großzügigen Bürgerspende und Geldern vom Verein und der Stadt kann die Idee, eine lebensgroße Figur des Homo steinheimensis so, wie er wahrscheinlich ausgesehen hat, dem Museumsbesucher zu präsentieren, verwirklicht werden.