Förderverein Urmensch-Museum Wo kommt der Mensch her? Die Forschung lässt nachdenken . . .

Steinheim - Der Paläontologe Oliver Sandrock arbeitet im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt und verfügt über Erfahrungen aus erster Hand, weil er in Malawi seit langer Zeit bei Ausgrabungen mit Professor Friedemann Schrenk zusammenarbeitet. In einem Streifzug durch die Geschichte verdeutlichte Sandrock, dass die Frage, woher der Mensch kommt, durch unterschiedliche Weltbilder und durch Rassismus früher häufig so beantwortet wurde, dass unsere Vorfahren Europäer waren. Durch neuere Funde in Afrika wurde dies heftig in Frage gestellt.