Benningen - Der Förderverein Kind & Schule Benningen hat kürzlich seine traditionelle Frühjahreskleiderbörse in der Gemeindehalle veranstaltet. Zwei Mal im Jahr, und dies schon seit 1976, jeweils im Januar oder Februar und im Herbst, gibt es nicht nur in Benningen eine Börse, bei der in Kommission gebrauchte Kinderkleidung angeboten wird. Auch Spielzeug und alles, was man mit Kindern so braucht: Kinderwagen, Hochstühle, Kindersitze, Umstandsmode wird verkauft.