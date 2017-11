Förderverein Großbottwarer Handball Das Bundesliga-Spitzenspiel gemeinsam erleben

Großbottwar - Der Förderverein Großbottwarer Handball (FGH) lädt ein zur Fahrt zum Handball-Bundesliga-Spitzenspiel zwischen den Rhein-Neckar Löwen und den Füchsen Berlin. Der etwas frühe Termin der Einladung liegt daran, dass die Kartennachfrage zu diesem Spiel des amtierenden Deutschen Meisters gegen die zur Zeit an der Tabellenspitze stehenden Füchse Berlin sehr groß ist, was ja auch nicht verwundert, denn die Löwen liegen an zweiter Stelle. Die Partie wird am Donnerstag, 14. Dezember, um 19 Uhr in der SAP-Arena in Mannheim angepfiffen.