FK Asyl Steinheim Projekt Gipfelglück: Gemeinsam ans Ziel

Und dann kam der offizielle Brief: „Das Projekt wird finanziell vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. Jegliche Kosten wie die Fahrt, Übernachtung und Verpflegung werden für alle Teilnehmer übernommen.“ Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Asyl Steinheim durchgeführt. Warum Myriam das Projekt „Gipfelglück“ getauft hat? „Man wandert viele Stunden, das Ziel ist noch nicht erreicht, Müdigkeit schleicht sich ein, der Rucksack wird schwer. Doch zum Glück ist man nicht allein, das Miteinander motiviert. Und dann hat man es geschafft, steht ganz oben und genießt das grandiose Panorama. Alle Strapazen sind vergessen – das ist Gipfelglück!“ Auch erlebnispädagogische Spiele und Übungen sollen dazu beitragen, Mut, Motivation, Hilfsbereitschaft, Vertrauen und Respekt zu stärken. Myriams größter Wunsch: „Dass auf dem gemeinsamen Weg neue Freundschaften entstehen.“

Die Wanderung findet vom 17. bis 19. August 2018 statt. Am 24. Januar gibt es einen Informationsabend. Steinheimer Frauen und Männer im Alter von 18 bis 30 Jahren und Geflüchtete, die jetzt schon wissen, dass Sie diesen Weg mitgehen möchten, können sich ab sofort verbindlich anmelden unter Myriam.Steng@gmx.de oder info@freundeskreisasylsteinheim.de. Da die Freundschaften und gegenseitige Hilfsbereitschaft auch nach dem Projekt Bestand haben sollen, sollten die Teilnehmer in Steinheim wohnen und nicht zum Beispiel vorhaben, bald in eine andere Stadt zu ziehen. Teilnahmevoraussetzungen und Infos unter www.puls-der-freiheit.de