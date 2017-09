FK Asyl Steinheim Bücher – stöbern, lesen, suchen, stapeln

Steinheim

Bei viel Sonnenschein am diesjährigen verkaufsoffenen Sonntag in Steinheim war der Freundeskreis Asyl wieder mit einem Bücherflohmarkt vertreten. Dieses Jahr waren die Bücher in Kategorien sortiert, es gab etwa Romane, Reiseführer, Jugend- und Kinderbücher. Gleich geblieben war der Preis, ein Kilo Bücher gab es für einen Euro. Die Sortierung und der Preis kamen sehr gut an bei den Büchersuchenden und führte zu knapp 200 Euro Einnahmen. Dieses Geld teilen sich die Steinheimer Stadtbücherei, Sponsor der Bücher, und der Freundeskreis Asyl, Organisator des Bücherflohmarktes.