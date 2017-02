Lahti - Die deutschen Nordischen Kombinierer befinden sich bei der Weltmeisterschaft in Lahti auf Goldkurs. Olympiasieger Eric Frenzel gewann mit 99 Metern das Springen von der kleinen Schanze und geht als Erster in den 10-Kilometer-Langlauf. Sein Vorsprung vor Titelverteidiger Johannes Rydzek, der ebenfalls auf 99 Meter kam, beträgt 14 Sekunden. Dritter ist der Este Kristjan Ilves. Medaillenchancen haben auch Björn Kircheisen, der nach einem Sprung auf 94 Meter als Achter mit 34 Sekunden Rückstand in die Loipe geht, und Fabian Rießle auf Rang zwölf. Er muss 40 Sekunden aufholen.