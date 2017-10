Familienzentrum Marbach Repair-Café Marbach auf Expansionskurs

In der krOne trafen sich Bekannte und neue Gesichter, mit dabei auch sehr viele Geflüchtete, sowohl als qualifizierte Helfer wie auch als Ratsuchende bei defekten Geräten. Repair Café und Begegnungsstätte haben sich treffend ergänzt: Alles in allem eine sehr lebendige, bunte und erfolgreiche Aktion mit vielen tollen Begegnungen. Erfolgreich sowohl unter technischen wie auch unter sozialen Gesichtspunkten: 34 Sachen waren zu reparieren oder bedurften einer Beratung. Das ist neuer Rekord! 21 Geräte wurden regeneriert, Bei zwei Geräten konnte gut beraten werden. Vier Sachen wurden von den Experten in die Werkstatt mitgenommen. Einige Gäste besorgen Ersatzteile für den nächsten Termin. Auch wir können keine Wunder bewirken: so waren sieben Geräte zur Entsorgung freizugeben. Auch das also ein Rekord: nur 20 Prozent Müll! Die IT-/Handy-Geräte, die zu reparieren sind, werden zunehmend mehr: dieses Mal acht. Fünf Fahrräder, zwei Näharbeiten, ansonsten alles Elektronik/Elektro/Mechanik. Auch drei Nähmaschinen.

Das Benninger Kulturcafé krOne bot mit seinen vielen Engagierten einen wunderbaren Rahmen für die Werkstatt, für Gespräche, Spaß und Spiel.