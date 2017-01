Evangelische Kirchengemeinde Reise auf den Spuren der Reformation

So sollte Luther auf dem Reichstag zu Worms seine Thesen widerrufen. Philipp Melanchthon, ein wichtiger Weggefährte Luthers, wurde in Bretten geboren. Das reformatorische Bekenntnis wurde in Augsburg verlesen und auch der vorrübergehende Reichs- und Religionsfrieden wurde dann in dieser Stadt geschlossen.

Aus diesem Grund begibt sich die Evangelische Kirchengemeinde Erdmannhausen vom 20. bis 23. April auf die Spuren der Reformation und auf eine Zeit- und Ortsreise vom Konstanzer Konzil zur Württembergischen Kirchenordnung.

Der erste Tag führt auf die Insel Reichenau und in die Konzilstadt Konstanz, wo die Reisegruppe bei Führungen mehr über den heiligen Januarius, dem Namenspatron der Erdmannhäuser Januariuskirche, sowie Jan Hus, einem frühen Betreiber reformatorischer Gedanken, erfahren.

Am zweiten Tag geht es über den Bodensee in die ehemalige freie Reichsstadt Ravensburg sowie nach Ottobeuren. An Tag drei steht der Besuch von Augsburg an.

Im Mittelpunkt stehen die Unterredung Martin Luthers 1518, als er zum Widerruf der 95 Thesen aufgefordert wurde, das Augsburger Bekenntnis und der Augsburger Religionsfrieden. Am Nachmittag besteht die Möglichkeit die Handelsfamilie Fugger näher kennenzulernen, bevor der Abend bei einem Kabarettstück der Augsburger Puppenkiste ausklingt.

Am letzten Tag der Reise führt die Fahrt nach Schwäbisch Hall, dem Wirkungsort des württembergischen Reformators Johannes Brenz, der mit seiner Kirchenordnung die Grundlage der württembergischen Landeskirche gelegt hat.

Zur Teilnahme an der Gemeindereise sind Interessierte aus allen Orten, auch außerhalb von Erdmannhausen, eingeladen. Der Teilnahmepreis beträgt pro Person 311 Euro im Doppelzimmer und 386 Euro im Einzelzimmer. Darin enthalten sind die Busfahrt, Übernachtung mit Frühstück und sämtliche Gruppenprogramme. Hinzu kommen drei gemeinsame Mittagessen, sowie die eventuelle Teilnahme am fakultativen Programm.

Anmeldeschluss ist der 18. Januar. Es empfiehlt sich schnell zu sein, die Plätze sind begrenzt. Weitere Infos sowie das Anmeldeformular können im Internet unter www.januariuskirche.de, via Telefon 01 71 / 4 83 39 03 oder im Pfarramt, Schulstraße 10, abgefragt und angefordert werden.