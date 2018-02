Evang. Bauernwek Bauern wollen ihr Image verbessern

Ludwigsburg-Poppenweiler

Die Landwirtschaft befindet sich in einer Kommunikationskrise. Verbraucher und Bauern entfernen sich immer mehr voneinander. Die Bauern sehen sich an den Pranger gestellt und als Sündenbock für all das, was in der Natur, auf Ackerflächen und in der Tierhaltung angeblich schief läuft. In Geigers Weinstüble in Poppenweiler waren mehr als 60 Bauern beim Vortragsabend des evangelischen Bauernwerks zu Gast, um dem Luft zu machen. Referentin Ulrike Amler bestätigte die Einschätzung. Die Berichterstattung bewege sich häufig zwischen skandalisierten Vorwürfen und Bauernhofromantik. Immer seltener bilde sie die Realität und Argumente ab.