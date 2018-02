Ev. Kirche Pleidelsheim Schneelandschaft wie aus dem Bilderbuch

Am Samstag gab es dann um 7.50 Uhr Frühstück – trotz früher Stunde war der Drang, auf die Pisten zu kommen, jedem anzumerken. Die Morgenandacht regte uns, super präsentiert von Pfarrer Hartmann, zum Nachdenken über das Thema „PASSION – Leidenschaft“ an. Alle Skigruppen sollten dann im Laufe des Tages mit ihren Handys Bilder schießen, die eine ganz persönliche Interpretation für das Skifahren, Snowboarden und Pistenglück einfangen. Während Pfarrer Hartmann den Anfängern die Leidenschaft fürs Skifahren und Snowboarden einflößte, lifteten die anderen auf die Berge, cruisten Pisten hinab, schanzten über Schneehügel und genossen die Stopps in der Sonne. Schon nach nur einem halben Skitag waren unsere Anfänger so voller Ehrgeiz, dass sie sich eine Erstabfahrt vom Berg Stein zutrauten. Bravo!

Nach unzähligen Abfahrten kamen die letzten Pistenhelden gegen 17 Uhr in die Hütte zurück – mit Sonne im Herzen und dem Gefühl, dass es kaum hätte schöner sein können. Da blieb bis 18 Uhr zum Abendessen nicht viel Zeit zum Duschen. So wenig Staus es an den Liften gab, genauso wenig staute es sich vor den Duschen. Die gute Stimmung setzte sich auch weiter fort. Jetzt galt es, die Kür zu bewältigen. Ein viergängiges Abendessen und als Krönung Apfelstrudel mit Vanillesoße erforderte nochmals alle Energie. Wunderbar, dass es beim Essen keine Hetze gab und in aller Ruhe und Entspanntheit genossen wurde. Einhellige Meinung aller Teilnehmer: Fünf Sterne für den Koch!

So waren neue Lebensgeister für den Abend geweckt. Mit einer Bibelrunde, Singsang, Tischtennis, Kicker, Kartenspiel und Gekreische vor der Hütte ging es durch die Nacht. Einige Stimmen hallten noch bis weit nach Geisterstunde durch die Hütte – bin ich noch wach oder träume ich schon von der nächsten Abfahrt?

Bei dieser Ausfahrt verschläft niemand und so waren auch am Sonntag wieder alle pünktlich im Speiseraum versammelt. Die Gruppe krönte das per E-Mail oder WhatsApp an unseren Pfarrer übermittelte beste „PASSION-Bild“. Dann ging es hinein in einen weiteren Skitag mit Sonne, Spaß und leeren Pisten. Viel zu schnell war es 16 Uhr und damit fand das Pistenglück für dieses Jahr ein Ende. Das Gepäck packten wir in den VW-Bus, um es zum geparkten Bus zu transportieren. Hier machte sich die Erfahrung der Gruppe, die schon beim Ausladen den „großen Gepäckschein“ bestanden hatte, bemerkbar.

Noch ein Stopp an der Raststätte und schon waren wir gegen 23.15 Uhr wieder in Pleidelsheim. Unsere Köpfe voller Winter- und Pistenstimmung, die Weite der Pisten und die Faszination der Schneewelt tief in uns eingegraben wie ein Schatz – so schön kann das Leben sein . . . und es geht weiter, denn auch nächstes Jahr heißt es wieder: Ab in den Bus und hinauf auf die Piste! Alle Teilnehmer von diesem Jahr erhalten im November ihre VIP-Einladung per E-Mail. Cool, dass ihr alle dabei wart – richtig cool, wenn wir uns am Freitag, 24. Januar 2019, wieder „die Ski reichen“.