Ev. Kirche Benningen Schnelligkeit und Köpfchen sind gefragt

Freitagnachmittags trafen sich alle Teilnehmer und wurden nach der Begrüßung und Einführung in das Thema in altersentsprechende Gruppen aufgeteilt. Dort wurde das Gesehene und Gehörte zusammen besprochen. Passend zum Thema bastelten die Kinder einen Bilderrahmen, der bemalt und verziert wurde. In der Großgruppe wurden bekannte Lieder gesungen und neue einstudiert, lautstark unterstützt vom Kinderchor und Karin Cserepes am Flügel. Zwischen den Programmpunkten wurden die Kinder mit Obst und selbstgebackenen Kuchen und Muffins der Eltern verwöhnt.