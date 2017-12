Hamburg - Drei Teilnehmer der Castingshow "The Voice of Germany" sind unter den sechs Kandidaten für den deutschen ESC-Vorentscheid. Das gab der Norddeutsche Rundfunk bekannt. Neben der aktuellen "Voice"-Gewinnerin Natia Todua aus Georgien sollen die Siegerin der ersten Staffel, Ivy Quainoo, und Michael Schulte beim Vorentscheid antreten. Der Musiker aus Norddeutschland wurde in der ersten "Voice"-Staffel 2012 Dritter. Außerdem dabei sind Xavier Darcy, Rick Jurthe und die Band voXXclub, die aus fünf Mitgliedern besteht.