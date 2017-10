London - Eine Einigung zu den Bleiberechten von EU-Ausländern in Großbritannien ist nach Ansicht von Premierministerin Theresa May zum Greifen nah. London wolle es den EU-Ausländern im Vereinigten Königreich nach dem Austritt aus der Europäischen Union so einfach wie möglich machen, weiter im Land zu leben, teilte May anlässlich des zweitägigen EU-Gipfels in Brüssel mit. "EU-Bürger, die heute rechtmäßig in Großbritannien leben, dürfen bleiben", heißt es in ihrem offenen Brief an die EU-Ausländer. Hierfür seien Registrierungen nötig.