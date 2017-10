Reykjavik - Island und Serbien haben sich für die Fußball-WM 2018 in Russland qualifiziert. Die Isländer sicherten sich den Gruppensieg durch einen 2:0-Sieg gegen Außenseiter Kosovo. Platz zwei in der Gruppe I sicherte sich Kroatien durch ein 2:0 in der Ukraine. Serbien gewann 1:0 gegen Georgien und ist damit Sieger der Gruppe D. Hier erreichte Irland noch Rang zwei durch einen 1:0-Erfolg in Wales.