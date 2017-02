Frankfurt/Main - Der Kurs des Euro hat sich kaum bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0579 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt gestern Nachmittag auf 1,0573 Dollar festgesetzt. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Die Anleger am Devisenmarkt warteten nach wie vor auf Neuigkeiten zur angekündigten Steuerreform in den USA.