Brüssel - Das Europaparlament könnte demnächst die geplante Zulassung von Phosphaten in Döner-Fleisch verhindern. In der übernächsten Woche will das Plenum über einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission abstimmen. Der Zusatz von Phosphaten in verarbeitetem Fleisch ist in der EU derzeit nicht grundsätzlich erlaubt. Wegen Regulierungslücken und Ausnahmen werden sie aber genutzt, um das Austrocknen von Fleisch zu verhindern und den Geschmack länger zu erhalten. Einigen Studien zufolge gibt es aber Gesundheitsbedenken beim Einsatz von Phosphaten in Nahrungsmitteln.