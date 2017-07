Erich Kästner Realschule „Stressed out“ für 131 Absolventen

Nach einem Sektempfang im Foyer und einem Imbiss begann das Abendprogramm. Zunächst ging es zurück in die Vergangenheit: Es wurde ein Film vom Schulfrühstück aus dem Jahre 2011 gezeigt, als die heutigen Abschlussschüler in die fünfte Klasse eingeschult wurden. Groß war das Gelächter, als man den einen oder anderen oder sich selbst erkannte und erstaunt war, wie man sich doch im Laufe der Zeit verändert hatte. Mit der Begrüßung durch die Moderatoren des Abends, Keren Scherr (10a), Alina Fried (10e) und Niels Goretzky (10e), begann der Showreigen der Abschlussklassen und der offizielle Teil der Verabschiedung. In vielen verschiedenen Sprachen, darunter Französisch, Kroatisch und Kurdisch, begrüßten unsere Abschlussschüler ihre Gäste, und es wurde deutlich, welchen internationalen Hintergrund unsere Schulgemeinschaft hat.

In seiner Rede an die Entlassschüler und deren Gäste ging Schulleiter Ulrich Laumann auf das Motto „stressed out“ ein und erklärte, dass Stress nicht prinzipiell etwas Negatives ist, sondern durchaus positiv ist, solange er nicht zum Dauerstress wird. Er ermutigte die 10er dazu, trotz der sich verändernden Welt mit all ihren Krisen, mutig den eigenen Lebensweg zu gehen und neugierig zu sein und zu bleiben auf das Leben nach der Schulzeit. Traditionell ist auch das Geschenk an die Abschlussschüler – dieses Mal gab es einen EKRS-Fidget-Spinner, der ja angeblich stresshemmend ist.