Steinheim - Verlegen und mit einem roten Gesicht drehen die Neuntklässlerinnen und Neuntklässler der Realschule Steinheim den Kopf zur Seite als sich die beiden Protagonisten Maria und Dennis auf der Bühne küssen. Die beiden Jugendlichen im „Theater um die Liebe“ sind auf dem Sprung zum Erwachsenwerden, lernen sich kennen und verlieben sich ineinander und der erste Kuss der beiden löst die emotionale Reaktion des Schülerpublikums aus.

Das Theaterstück des Improvisationstheaters Q-Rage wurde im Rahmen der Jugendwoche für die Schülerinnen und Schüler der Erich Kästner Realschule am Donnerstag im Bürgersaal Murr aufgeführt. Alles drehte sich um die erste Liebe: Die Erwartungen der beiden Jugendlichen Maria und Dennis an dieses Ereignis. Beide führen ihre jeweiligen Vorbereitungen mit großer Sorgfalt und am Ende ist alles ganz anders. Die Geschichte um die beiden endet offen.

Es ist eine Geschichte, die die Neuntklässler emotional stark berührt, denn sie könnte ihnen ja genauso passieren. Die Schüler fiebern mit den beiden Hauptdarstellern in den verschiedenen Situationen rund um die erste Liebe mit und die Aufführung bietet Gesprächsstoff in den Nachbesprechungen.

In der Erich Kästner Realschule kamen die Schülerinnen und Schüler im Anschluss an das Theaterstück in kleinen Jungen- und Mädchengruppen zusammen und konnten zusammen mit Mitarbeitern von pro familia in gelöster Atmosphäre über die schambesetzten Themen des Theaterstücks reden und sich auf die Inhalte einlassen: Wie haben sich Maria und Dennis beim Kennenlernen verhalten? Was hätten die Jugendlichen anders gemacht? Diese Nachbereitung ist wichtig, denn dadurch rücken die Jugendlichen selbst peu a peu in den Mittelpunkt der Thematik.

„Das war ein witziges und spannendes Theaterstück!“, so die Meinung einer Schülerin. „Und das anschließende Gespräch unter uns Mädchen über die erste Liebe war wirklich interessant.“