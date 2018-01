Erdmannhausen Zuwachs bei der Feuerwehr

2017 sei das „Jahr der Spuren“ gewesen, eröffnete Deschner seinen Bericht. „Es gab Ölspuren ohne Ende. Wir haben nur noch gekehrt – obwohl das eigentlich nicht die Aufgabe der Feuerwehr ist.“ In seinem neuen Amt musste Deschner auch oft alten Spuren nachspüren: „Wie geht das, was muss man da machen?“ Den Kommandantenkollegen Sascha Hänig aus Affalterbach, mit dessen Wehr man ein Viertel der 37 Einsätze in hervorragender interkommunaler Zusammenarbeit bestritten hat, und Alexander Schroth aus Marbach, die beide an der Hauptversammlung teilnahmen, sei er sehr für die Unterstützung im ersten Jahr dankbar, so Deschner. Auch seinen Stellvertretern Florian Bauer und Matthias Jung dankte er.