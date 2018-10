Erdmannhausen Widerspruch gegen Lindenhof erneut abgelehnt

Der Erdmannhäuser kritisiert zudem, dass die Verwaltung die Anwohner erst informiert habe, als das Ganze schon weit fortgeschritten gewesen sei: „So sind wir immer hinterher gehinkt.“ Die Nachbarn seien nicht gegen die Bebauung an sich, man habe nur eine Veränderung bei Höhe und Abständen gewollt. „Im Sinne einer einvernehmlichen Regelung für alle Seiten wäre es die Aufgabe der Verwaltung gewesen, alle an einen Tisch zu bringen und miteinander zu sprechen, zu verhandeln und zu vermitteln“, meint er. Dieser Schritt sei trotz mehrfacher Bitte von verschiedenen Seiten aber nicht erfolgt. Die Bürgermeisterin Birgit Hannemann erklärte demgegenüber, sie und der Bauamtsleiter Günter Sommer seien nach Baubeginn vor Ort gewesen, um sich die Sache anzusehen. Sommer habe sich zudem darum bemüht, einen Termin mit dem Immobilienunternehmen zu bekommen. Deren Vertreter hätten jedoch mit der Begründung abgelehnt, man sähe keine Chance auf eine Einigung, die Situation sei zu verfahren. Der zuständige Projektleiter, Felix Epple, sagte gegenüber dieser Zeitung; „„Wir hätten uns das auch anders gewünscht.“ Die Anwohner hätten erst nach dem Ersetzen des Einvernehmens durch das Landratsamt direkt Kontakt mit Pflugfelder aufgenommen, doch da habe man schon sehr viel Zeit in die Planung investiert, und eine Umplanung sei nicht mehr möglich gewesen. „Irgendwann müssen wir als Bauträger auch bauen,“ so Epple

Inzwischen sind die drei Mehrfamilienhäuser im Innenausbau. Angesichts des Baufortschritts verzichtet Holger Knauf auf die Möglichkeit, Klage beim Verwaltungsgericht zu erheben. „Wir werden uns daran gewöhnen müssen“, sagt er.